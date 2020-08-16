لبنان | إدارة كوارث طرابلس: جدول الأسماء الذي يتم تداوله على أنه لمصابين هو مسودة للتدقيق

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آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 7:35 مساءً
أوضح رئيس لجنة إدارة الكوارث في بلدية طرابلس جميل جبلاوي، أن “جدول الاسماء الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي على أساس انه لمصابين بفيروس كورونا، ما هو إلا مسودة للائحة من لوائح التدقيق، وتعمل خلية أزمة كورونا في بلدية طرابلس ومحافظة الشمال على التأكد من وضعها الصحي”.
وقال في لقاء إعلامي عقده في غرفة العمليات في حديقة الملك فهد: “في ظل انتشار وباء كورونا في قضاء طرابلس بوتيرة متسارعة، تقوم خلية أزمة كورونا في قضاء طرابلس بالتدقيق بشكل مستمر بجداول أسماء تشمل أسماء مصابين أو مخالطين او مصابين تماثلوا للشفاء، وذلك بهدف تحديد أماكن السكن والتدقيق في نتائج الفحوصات، وهذا يساعد على معرفة حالات الاصابات الناشطة في مدينة طرابلس بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا”.
أضاف: “أما جدول الاسماء الذي يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي هو مسودة للائحة من لوائح التدقيق، مع العلم انه سيتم التحقيق عن المصدر الذي سرب هذه المسودة وتحميله المسؤولية”.
في السياق، أعلنت بلدية قصرنبا، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدة أصبح يتجاوز الـ7 حالات، وهو على ازدياد في حال عدم التزامنا بشروط الوقاية”.
وناشدت في بيان “أهلنا الأعزاء، وبما أننا أصبحنا بمرحلة دقيقة، التقيد بالتباعد الإجتماعي، وعدم الاختلاط أو الحضور في أماكن التجمعات، والإلتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.
وختمت البلدية بيانها: “إما ان نتحمل جميعا المسؤولية الشرعية والإنسانية والوطنية بشكل حاسم، أو خروج الأمر عن السيطرة لا سمح الله، عندئذ سيفرض علينا عزل البلدة كليا”.
في السياق عينه، أعلنت بلدية عدشيت، أن نتائج فحوصات الـpcr لعدد من المخالطين للمصاب الأخير والذين كانوا “ضمن الحجر المنزلي وضمن المشتبه باصابتهم”، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلدة إلى 15.
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