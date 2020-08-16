لبنان | شريم: وحده التحقيق الشجاع يضع حداً للتضليل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 7:27 مساءً

اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، عبر “تويتر” أن “وحده التحقيق الشجاع يضع حداً للتضليل الذي يجتاح الشارع”.

وقالت: “علينا كلنا الدعم بهذا الاتجاه لكشف ملابسات ما حصل، وليتحمل المرتكبون نتيجة فسادهم أيا تكن انتماءاتهم. وأكدت أن الحقيقة وحدها تنقذنا وتنقذ بلدنا مما يحاك له.

ودعت لبناء من مأساتنا جسرا للعبور نحو الخلاص ولتزهر دماء الضحايا ليبقى لبنان.

وقضت العاصمة اللبنانية الثلاثاء 4 آب ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 170 قتيلاً وأكثر من 6000 جريح ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت ركام الإهراءات.

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وفور وقوع الانفجار، انهمرت المساعدات من الدول الصديقة للبنان من مساعدات طبية ومواد غذائية. وازدحم مطار بيروت بالدبلوماسيين والرؤساء لزيارة لبنان وتفقد الأضرار.

في السياق، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل إن انفجار مرفأ بيروت هو نتيجة أمراض استمرت لوقت طويل في لبنان، مشيرا إلى أن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات، في حين قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن كل الفرضيات قائمة في الأسباب التي أدت إلى انفجار المرفأ.

وأضاف هيل في ختام زيارة له إلى بيروت -بعد أن شهدت انفجارا كارثيا في المرفأ هذا الشهر- أن من في السلطة يتحملون جزءا من تلك النتيجة، وأن قادة لبنان أخفقوا في إجراء إصلاحات مستدامة، وذلك بسبب ما قال إنها عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرر.

وخلف الانفجار إضافة إلى الضحايا من القتلى والجرحى، مئات المفقودين والمشردين، وخسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.