لبنان | بلدية قصرنبا: ارتفاع في الإصابات ونناشد الجميع التقيد بالاجراءات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بلدية قصرنبا، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدة أصبح يتجاوز الـ7 حالات، وهو على ازدياد في حال عدم التزامنا بشروط الوقاية”.

وناشدت في بيان “أهلنا الأعزاء، وبما أننا أصبحنا بمرحلة دقيقة، التقيد بالتباعد الإجتماعي، وعدم الاختلاط أو الحضور في أماكن التجمعات، والإلتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.

وختمت البلدية بيانها: “إما ان نتحمل جميعا المسؤولية الشرعية والإنسانية والوطنية بشكل حاسم، أو خروج الأمر عن السيطرة لا سمح الله، عندئذ سيفرض علينا عزل البلدة كليا”.

في السياق عينه، أعلنت بلدية عدشيت، أن نتائج فحوصات الـpcr لعدد من المخالطين للمصاب الأخير والذين كانوا “ضمن الحجر المنزلي وضمن المشتبه باصابتهم”، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلدة إلى 15.

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كما أعلنت في بيان إجراء فحوصات لأربع أشخاص مخالطين من عائلة المصاب الأخير ستصدر نتائجهم بعد ظهر هذا اليوم.

وإذ طمأنت إلى أن “الاصابات كانت لا تزال محصورة ضمن نطاق البيوت الكريمة التي تعرض بعض افرادها للإصابة منذ البداية”، نبهت إلى “أن الخطر يداهم كل أبناء البلدة”، معلنة “حالة الحذر الشديد، حيث أن المصاب الأخير يمكن أن يكون قد قام ببعض التحركات داخل البلدة”.

ورجت الأهالي “اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة، واعتبار أن كل شخص هو مصاب، ويجب عدم المصافحة، والتباعد، ومنع التجمعات، وإلا سوف نذهب إلى إجراء تسكير البلدة بأكملها”، طالبة منهم: الإلتزام بالمنازل، إلغاء كل الزيارات والمناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة، ارتداء الكمامة بشكل إلزامي عند الخروج الإضطراري”.