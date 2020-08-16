لبنان | مصلحة الليطاني: لتأمين المؤازرة الامنية لحماية سد القرعون وتجنب أي كوارث

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المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
استحدثت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني نقطة أمنية لقوى الامن الداخلي على الجهة الشرقية للسد.
وأعلنت أنها باشرت وبمؤازرة جهاز أمن الدولة بإزالة بعض المنشآت المخالفة التي تتسبب بتجمعات عند مداخل الانفاق وفوق السد من الجهة الغربية.
إشارة إلى أن هذه الاجراءات قد قابلها تهجم من المخالفين وتهديد باستعمال السلاح لمنع الاجراءات وهي لا تزال تتعرض للعرقلة.
وجاء في البيان:
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها “وبعد مخابرة الجهات المعنية في المجلس الأعلى للدفاع والاجهزة الأمنية حول ضرورة تركيز نقاط ثابتة للقوى الامنية، على رأس السد (القرعون)، قد تم استحداث نقطة أمنية لقوى الامن الداخلي على الجهة الشرقية للسد”.
وأشارت الى أنها “قد باشرت وبمؤازرة جهاز أمن الدولة بإزالة بعض المنشآت المخالفة التي تتسبب بتجمعات عند مداخل الانفاق وفوق السد من الجهة الغربية”.
ولفتت الى أن “هذه الاجراءات قد قابلها تهجم من المخالفين وتهديد باستعمال السلاح لمنع الاجراءات وهي لا تزال تتعرض للعرقلة”.
وأهابت المصلحة بوزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية ب “ضرورة أخذ العبرة مما حدث في مرفأ بيروت والتفضل بتأمين المؤازرة الأمنية لتنفيذ الأشغال الهندسية وأعمال الازالة لحماية السد، لتجنب أي كوارث أو إهمال أو ثغرات ومن ثم الانشغال بالبحث عن المسؤوليات”.
في سياق منفصل، أعلنت مصلحة الليطاني سابقاً اعتماد نظام تقنين في بعض المناطق الى حين قيام مؤسسة كهرباء لبنان باجراء أعمال الصيانة اللازمة على الوصلات والكابلات المتضررة.
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