لبنان | فوج حرس بيروت أحبط عملية سرقة في الأشرفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أحبط رجال فوج حرس بيروت اليوم الأحد محاولة سرقة في منطقة الأشرفية، أقدمت عليها مجموعة من مستغلي الأزمة مؤلفة من أربعة أشخاص، ألقى رجال فوج الحرس القبض عليهم وسلموهم الى قوى الأمن الداخلي.

ويستمر رجال فوج الحرس بمساعدة الأهالي والسكان في المناطق المنكوبة بأعمال الإغاثة والتنظيف وإزالة الركام من المنازل والمكاتب والشوارع المتضررة.

وجاء في البيان التالي:

“أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه “بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، يستمر فوج حرس بيروت بتسيير الدوريات الراجلة على مدار ال24 ساعة في شوارع المدينة وأحيائها كافة، خاصة تلك التي تضررت جراء انفجار المرفأ لا سيما في مناطق الأشرفية، مار مخايل، الجميزة، النهر، المدور والكرنتينا، والتي تنشط فيها المحاولات لسرقة الأموال والأغراض الثمينة وغيرها من المنازل والمؤسسات والأماكن التي غادرها أصحابها، بعدما أصبحت غير قابلة للسكن او العمل بفعل الدمار الذي لحق بها جراء الانفجار”.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في البلدية أن رجال فوج حرس بيروت “أحبطوا منذ قليل محاولة سرقة في منطقة الأشرفية، أقدمت عليها مجموعة من مستغلي الأزمة مؤلفة من أربعة أشخاص، ألقى رجال فوج الحرس القبض عليهم وسلموهم الى قوى الأمن الداخلي. كما يستمر رجال فوج الحرس بمد يد العون ومساعدة الأهالي والسكان في المناطق المنكوبة بأعمال الإغاثة والتنظيف وإزالة الركام من المنازل والمكاتب والشوارع المتضررة”.