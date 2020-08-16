لبنان | بلدية عدشيت: 3 إصابات جديدة ترفع العدد إلى 15 في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت بلدية عدشيت، أن نتائج فحوصات الـpcr لعدد من المخالطين للمصاب الأخير والذين كانوا “ضمن الحجر المنزلي وضمن المشتبه باصابتهم”، أظهرت وجود 3 حالات إيجابية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلدة إلى 15.

كما أعلنت في بيان إجراء فحوصات لأربع أشخاص مخالطين من عائلة المصاب الأخير ستصدر نتائجهم بعد ظهر هذا اليوم.

وإذ طمأنت إلى أن “الاصابات كانت لا تزال محصورة ضمن نطاق البيوت الكريمة التي تعرض بعض افرادها للإصابة منذ البداية”، نبهت إلى “أن الخطر يداهم كل أبناء البلدة”، معلنة “حالة الحذر الشديد، حيث أن المصاب الأخير يمكن أن يكون قد قام ببعض التحركات داخل البلدة”.

ورجت الأهالي “اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة، واعتبار أن كل شخص هو مصاب، ويجب عدم المصافحة، والتباعد، ومنع التجمعات، وإلا سوف نذهب إلى إجراء تسكير البلدة بأكملها”، طالبة منهم: الإلتزام بالمنازل، إلغاء كل الزيارات والمناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة، ارتداء الكمامة بشكل إلزامي عند الخروج الإضطراري”.

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كما طلبت من أصحاب المؤسسات والمحلات “الإلتزام الكامل بالكمامة والإجراءات الوقائية، ومنع استقبال الزبائن بدون كمامة”.

ودعت إلى “عدم التداول والأخذ بأي معلومة غير صادرة عن لجنة متابعة كورونا في بلدية عدشيت.

في سياق متصل، طمأن وزير الصحة حمد حسن سابقاً المواطنين بأن المشهد الإيطالي بعيد عن التكرار في لبنان.

قال وزير الصحة حسن أنّ “المشهد الإيطالي الكارثي المرتبط بفيروس كورونا، بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه”، وأضاف: “نحن بأمان ونريد من المواطنين أن يظلوا متأهّبين”.