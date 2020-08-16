لبنان | الأونروا: 4 وفيات في أوساط اللاجئين الفلسطينيين إثر إصابتهم بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وكالة الأونروا في الساعات الـ24 الماضية 4 وفيات في أوساط اللاجئين الفلسطينيين نتيجة مضاعفات صحية على ارتباط بإصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات الى 8 منذ بداية أزمة كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة في كل أنحاء لبنان، لكن العدد الأكبر الذي سجل في الايام الأخيرة كان في منطقة صيدا والجوار. وقد دخلت اليوم سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني للمرة الأولى إلى مخيم عين الحلوة وأجلت أحد المصابين”.

أضافت: “أجرينا ومستمرون في إجراء فحوصات لكل المخالطين والأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ونشدد على الضرورة القصوى بأن يلتزم كل من أجرى فحص كورونا وكان مخالطا لشخص ثبتت إصابته بالمرض، إلى التزام الحجر المنزلي لمدة 10 أيام”.

وأشارت الى أن “الأونروا تقوم بمتابعة وتغطية كل الحالات المصابة إن كان في المستشفيات أو في مراكز العزل الطبي، وتحديدا مركز سبلين أو في أي من المراكز الأخرى وهي توصي الجميع بضرورة التحلي بحس المسؤولية الفردية والجماعية وعدم الاستهتار والإلتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والأونروا” .

وشكرت “كل المبادرات الوقائية التي اتخذت من تعليق الصلوات في المساجد في المخيمات وإغلاق السوق في مخيم الحلوة يوم غد وتشجع على إغلاق المقاهي ومحال الانترنت ومنع التجمعات والتزام المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى”.

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وأشارت الى “أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة وشركائها واللجان الشعبية في كل المخيمات كما تعرض خيار النقل لمركز سبلين للمرضى الجدد ان دعت الحاجة”.

وذكرت الأونروا أن “هذا المرض والوباء يشكلان أزمة عالمية أدت الى انهيار الكثير من الأنظمة الصحية في العالم بسبب التهاون وعدم التقيد بالإرشادات”. وشددت على أنه “إن لم يتم الإلتزام بالوقاية ستخرج الأمور عن السيطرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومن غير المسموح قبول مقولة إن كورونا كذبة أو مؤامرة أو هو مرض غير موجود”.

وشددت على أن “الفيروس وباء ولذلك يجب على المجتمع إحتضان المريض وعدم نبذه أو معاملته بطريقة سيئة، فالكل معرض وخصوصا العاملين في المجال الصحي والخدمات، والذين يواصلون تقديم خدماتهم للمجتمع من دون إنقطاع”، مشيرة الى أنها “مستمرة بتقديم كل الدعم الصحي والمعنوي والنفسي عن طريق الاختصاصيين الموجودين لتقديم هذه الخدمة”.

وختمت معلنة أنه “حرصا على المحافظة على الخدمات الصحية الأساسية وفي الوقت نفسه الحد من خطر انتشار العدوى، ستبدأ الأونروا من يوم غد الاثنين باعتماد دوام للعيادات الطبية من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا” .