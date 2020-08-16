لبنان | مخباط: ارتفاع عدد الاصابات بـ”كورونا” في لبنان وتخوف من ازدياد حالات الدخول الى المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار خبير الأمراض الجرثومية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة لمتابعة كورونا البروفيسور جاك مخباط إلى “زيادة كبيرة جداً بعدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان وما نتخوف منه هو ازدياد حالات الدخول الى المستشفيات وازدياد حالات الوفيات”.

وأضاف مخباط في حديث تلفزيوني، “نحن اليوم نواجه مشكلة كبيرة جداً لناحية ادخال المرضى الى المستشفى ولن نتمكن من استقبال المصابين في المستشفيات في حال تفشي فيروس كورونا اكثر واتوقع للاسف ان يزداد عدد المصابين في وقت قريب”.

في سياق متصل، طمأن وزير الصحة حمد حسن سابقاً المواطنين بأن المشهد الإيطالي بعيد عن التكرار في لبنان.

قال وزير الصحة حسن أنّ “المشهد الإيطالي الكارثي المرتبط بفيروس كورونا، بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه”، وأضاف: “نحن بأمان ونريد من المواطنين أن يظلوا متأهّبين”.

وأكد حسن في حديث تلفزيوني أنه “إذا التزم الناس الإجراءات المتخذة وتابعت البلديات المصابين في منازلهم، نبقى قادرين على ضبط الأمر”. وقال: “110 فقط من المصابين بكورونا موجودون في المستشفيات وهذه الأرقام جيدة ومطمئنة”.

ولكن، بعد هذا الارتفاع الكبير في الأرقام نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت واختلاط الناس الكبير ببعضها البعض وتعذر الدولة على إعادة إعلان التعبئة العامة، تحدثت بعض المعلومات عن إمكانية إعادة إقفال قريباً لمدة 15 يوماً.

توازياً، سجلت محافظة عكار اليوم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد في بلدتي حلبا وبزبينا ليرتفع عدد الإصابات إلى 166 إصابة.