لبنان | خلية بيت الفقس الضنية: للحيطة والحذر بعد مخالطة مصاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 50 دقيقة

طالبت خلية الأزمة في بلدة بيت الفقس ـ الضنية من مخالطي المصاب بفيروس كورونا الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وقالت، في بيان بعد اجتماع استثنائي عقدته في مقر جمعية النهضة الخيرية، بعد تسجيل إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلدة مجاورة، وبعد التأكد من أن أكثر من عشرة من البلدة قد خالطوا المصاب، نطلب أن “يلتزموا الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وأن يتصلوا بخلية الأزمة في حال ظهرت عليهم أي عوارض، وإجراء فحص pcr، والتنسيق مع طبابة القضاء والأجهزة المختصة، والطلب من أصحاب المقاهي والمحال التجارية منع التجمعات، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر”.

وطلبت الخلية من “أصحاب محال السمانة والمؤسسات وضع عوائق أمام هذه المحال لمنع الدخول إليها، والإكتفاء بتسلم المشتريات من قبل صاحب المحل مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الحماية، والطلب من اللجان المشرفة على مساجد البلدة والمصلى الإلتزام بالتباعد أثناء الصلاة والوضوء في المنازل وجلب سجادة صلاة خاصة بهم، والطلب من الأهالي عدم الخروج إلا للضرورات لا سيما لكبار السن والأطفال وارتداء الكمامات، وإيقاف جميع التجمعات والأفراح والحفلات ومجالس العزاء، والإبقاء على اجتماعات خلية الأزمة مفتوحة لمواكبة الحالات ومتابعتها”.

وكان أعضاء خلية الأزمة قد جالوا في المحال والمؤسسات والمقاهي في البلدة، وشددوا على “ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الحماية وضرورة التعاون، لا سيما أن الوضع قد يخرج عن السيطرة مع بداية عجز المؤسسات الصحية عن استقبال الحالات الطارئة”.