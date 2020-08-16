لبنان | إدارة كوارث محافظة عكار: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في حلبا وبزبينا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 41 دقيقة

سجلت محافظة عكار اليوم إصابتان جديدتان بفيروس كورونا المستجد في بلدتي حلبا وبزبينا ليرتفع عدد الإصابات إلى 166 إصابة.

وأعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في بلدتي حلبا وبزبينا، ما رفع عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم الى 166 إصابة.

وأشارت الى أن الحالات الايجابية قيد المعالجة هي 50 حالة والى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء 116 حالة.

أما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 187 حالة. وسجل لبنان أمس السبت أعلى نسبة في الإصابات منذ دخول الفيروس إلى لبنان.

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في سياق متصل، طمأن وزير الصحة حمد حسن سابقاً المواطنين بأن المشهد الإيطالي بعيد عن التكرار في لبنان.

قال وزير الصحة حسن أنّ “المشهد الإيطالي الكارثي المرتبط بفيروس كورونا، بعيد عن لبنان ما دمنا مصمّمين على عدم الوصول إليه”، وأضاف: “نحن بأمان ونريد من المواطنين أن يظلوا متأهّبين”.

وأكد حسن في حديث تلفزيوني أنه “إذا التزم الناس الإجراءات المتخذة وتابعت البلديات المصابين في منازلهم، نبقى قادرين على ضبط الأمر”. وقال: “110 فقط من المصابين بكورونا موجودون في المستشفيات وهذه الأرقام جيدة ومطمئنة”.

ولكن، بعد هذا الارتفاع الكبير في الأرقام نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت واختلاط الناس الكبير ببعضها البعض وتعذر الدولة على إعادة إعلان التعبئة العامة، تحدثت بعض المعلومات عن إمكانية إعادة إقفال قريباً لمدة 15 يوماً.