لبنان | محافظ النبطية: لإرسال مقترحات عملية خلال مهلة أقصاها يومين للحد من إنتشار الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

طلب محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه من بلديات محافظة النبطية “إرسال مقترحات عملية خلال مهلة أقصاها يومين، بغية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر في سبيل إختيار مقترحات مشتركة وتبنيها للحد من إنتشار جائحة كورونا.

وقال في بيان: “بلغنا مرحلة مقلقة في منطقتنا وخصوصا قبل بدء إحياء مراسم عاشوراء، والتي تتطلب من الجميع أقصى درجات الوعي والحذر والتجاوب وعدم الاستهتار بالشروط الوقائية، مع الشكر الكبير للبلديات على دورها الأساسي وجهودها المبذولة حتى الآن”.

في سياق متصل، أكدت بلدية بقاعصفرين – الصنية على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بما يخص المقاهي والمطاعم والمساجد والأماكن العامة من نوادي وملاعب.

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أعلنت البلدية، في بيان أنه “حرصا منها على سلامة أهالينا في بلدة بقاعصفرين، إضافة إلى المصطافين والنازحين السوريين والزائرين، ونظرا لحال تفشي وباء كورونا في لبنان ومن خلال نتائج الفحوص التي أجريت في الفتره الأخيرة التي أظهرت نتائج إيجابية لعدد من المواطنين في البلدة، وبعد الإجتماع مع الجهات المعنية وخلية الأزمة الطبية التابعة للبلدية، والتواصل مع الجهات المعنية بالوضع الصحي المستجد في وزارة الصحة ومستشفى طرابلس الحكومي.

توازياً، أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في بيان، “إغلاق أبواب بلدية طرابلس والمؤسسات التابعة لها، يومي الاثنين والثلاثاء في 17و18 الحالي، وذلك تمهيدا لتعقيمها في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الموظفين والعمال في البلدية والمواطنين في طرابلس”.

وطلب من جميع العاملين في البلدية من موظفين وعمال وإجراء وشرطة، في حال شعروا بأي أعراض او تعرضوا للاحتكاك المباشر مع أحد المصابين بفيروس كورونا، أن “يسارعوا إلى إجراء فحص الpcr حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وسوف يتم متابعة كل التطورات والمستجدات على هذا الصعيد، وإصدار التعاميم اللازمة بشأنها، والتشدد في وضع جداول مناوبة للموظفين، بعد يومي الإغلاق، بما يضمن التباعد وتجنب الاصابات”.