لبنان | بلدية طرابلس تغلق أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء لمنع تفشي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في بيان، “إغلاق أبواب بلدية طرابلس والمؤسسات التابعة لها، يومي الاثنين والثلاثاء في 17و18 الحالي، وذلك تمهيدا لتعقيمها في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الموظفين والعمال في البلدية والمواطنين في طرابلس”.

وطلب من جميع العاملين في البلدية من موظفين وعمال وإجراء وشرطة، في حال شعروا بأي أعراض او تعرضوا للاحتكاك المباشر مع أحد المصابين بفيروس كورونا، أن “يسارعوا إلى إجراء فحص الpcr حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وسوف يتم متابعة كل التطورات والمستجدات على هذا الصعيد، وإصدار التعاميم اللازمة بشأنها، والتشدد في وضع جداول مناوبة للموظفين، بعد يومي الإغلاق، بما يضمن التباعد وتجنب الاصابات”.

وجدد يمق تخوفه من” إنتشار فيروس كورونا بشكل جدي وكبير في طرابلس مع ازدياد الحالات المصابة”، مطالبا الاهالي بـ”تطبيق الاجراءات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة العامة وارتداء الكمامات بشكل دائم، والابتعاد عن التجمعات”.

ومن الواضح بأن البلديات تتخذ كامل الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا، إذ أكدت بلدية بقاعصفرين – الصنية على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بما يخص المقاهي والمطاعم والمساجد والأماكن العامة من نوادي وملاعب.

وأعلنت البلدية، في بيان أنه “حرصا منها على سلامة أهالينا في بلدة بقاعصفرين، إضافة إلى المصطافين والنازحين السوريين والزائرين، ونظرا لحال تفشي وباء كورونا في لبنان ومن خلال نتائج الفحوص التي أجريت في الفتره الأخيرة التي أظهرت نتائج إيجابية لعدد من المواطنين في البلدة، وبعد الإجتماع مع الجهات المعنية وخلية الأزمة الطبية التابعة للبلدية، والتواصل مع الجهات المعنية بالوضع الصحي المستجد في وزارة الصحة ومستشفى طرابلس الحكومي”.