لبنان | البطريرك الراعي: نريد حكومة للدولة والشعب لا للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 3:34 مساءً

دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى “انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر السلطات”.

وقال الراعي في عظة يوم الأحد، “الشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده كما الاداء والسلوك والذهنية”.

ورأى أن “الشعب يريد حكومة انقاذ لبنان لا الطبقة السياسية وحكومة منسجمة معه لا مع الخارج وملتقية فيما بين مكوناتها حول مشروع اصلاحي والاصلاح الذي نفهمه ليس اصلاحا إدارياً فقط بل اصلاح القرار الوطني بأبعاده الوطنية والسياسية والعسكرية”.

وشدد على أننا “نريد حكومة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا حكومة للأحزاب والطوائف والدول الأجنبية”.

وتأتي عظة الراعي على أثر التصريحات السابقة له والهجوم العنيف الذي شنه على السياسيين، إذ دعا مرّات كثيرة إلى حياد لبنان عن الدول والمحاور الخارجية كونها تضرّ بمصلحة لبنان وشعبه.

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وقال الراعي أمس في عظته: “نحن اليوم في هذا الظرف المر الذي نعيشه ويعيشه العالم بسبب كورونا، نتوجه للرب يسوع سيد الأرض والتاريخ، وإلى مريم سيدة كل شعوب الأرض وبالنسبة لنا خاصة سيدة لبنان، ونقول وطننا مشلول أصلا بالأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية وكورونا، واليوم بالانفجار لنصبح على الحضيض.

ونقول لشعبنا لا تخافوا ولا تيأسوا رغم الضربة القوية، رغم الخسائر البشرية التي لا تعوض، رغم الجرح البليغ في قلوب أهلهم وأصحابهم”.

وأضاف البطريرك: “نصلي بنوع خاص من أجل المسؤولين عندنا الذين يجب أن يطووا الصفحة، ويدركوا أن هناك زمناً جديداً بدأ مع الانفجار الذي حصل في المرفأ.

ويجب ان يحصل التغيير أولاً في قلب كل إنسان. وكلنا أصابنا الحزن عندما أحسسنا أن السماسرة بدأوا البحث عن كيفية شراء البيوت، ليستولوا على الأرض، ليس فقط البيوت التاريخية والجميلة هندسياً.

أسميتهم بالغربان الذين يحومون حول الجثث من دون حياء، هؤلاء يمكن وضع حد لهم. ولكن هناك غربان من نوع آخر، الغربان السياسيين الذين يستغلون كل هذا الواقع ويهتمون بحساباتهم الشخصية، ولم يشعروا أن الأمور تغيرت. ولم يشعروا بأن في الشوارع شعباً صوته أقوى من صوت المدفع.

هؤلاء السياسيون لا يمكنهم ان يستمروا، لأن العمل السياسي ليس تجارة، بل فن شريف لخدمة الخير العام، وليس فناً للربح الشخصي أو فناً للتضحية بالوطن والشعب”.