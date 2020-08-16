لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين مطار بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14/8/2020، إضافة إلى استكمال فحوص رحلات وصلت في 13/8/2020 و12/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 9 حالات ايجابية. وجاءت تفاصيل نتائج الدفعة الاولى من فحوص 14 آب كالاتي: رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO رقم 4980 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية) Advertisements وجاء استكمال فحوص 13 آب كالاتي: رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 408 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية) وجاء استكمال فحوصت 12 آب كالتالي: رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

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