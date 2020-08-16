لبنان | جولة للصحافيين في مؤسسة كهرباء لبنان غدا

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كهرباء لبنان
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان إجراء جولة ميدانية للصحافيين ووسائل الإعلام الراغبة في الإطلاع على الدمار ومعاينة الأضرار التي تعرض لها المبنى المركزي ومحطة الاشرفية في منطقة النهر- مار مخايل، جراء تفجير المرفأ، عند الثانية عشرة والنصف ظهر يوم غد الإثنين في 16 الحالي.
وطلبت المؤسسة الحضور الى المبنى المركزي في التوقيت المذكور أعلاه، على أن يتولى المعنيون مهمة مرافقتهم وتسهيل وتأمين سلامة دخولهم.
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