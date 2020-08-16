لبنان | مستشار محافظ بيروت: لم يطلب إلي المحافظ الانضمام الى فريقه لاسباب سياسية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 12:37 مساءً

صدر عن مستشار محافظ بيروت جو اندريه رحال بيان نذكر من:

لم يطلب الي محافظ بيروت الانضمام الى فريقه لأسباب سياسية بل لأنه اعتبر باني في نضالاتي ومواجهاتي لضعفي وتحدياتي رسالة الى الناس في أزمنة الضعف. مدان هو لأنه

أعجب بخبراتي واعتبرها قيمة مضافة. وجد في أن القيام ممكن وتحدي الواقع واقع. الا فأنظروا بعين الرأفة. لكم كل الساسة والسياسة والانتخابات والمساعدات، لكن اتركوا لي بعض فسح الفهم والراحة والإنسانية. أنا مقعد إلا أني أحلق بكفاحي بعكس الجاذبية. وأنتم تتحركون لكنكم مقعدون أخشى بأحقادكم وسياساتكم التي لا تعنيني والتي أقعدتني ولا اريدها ان تتحول الى قدري. ارحموني واتقوا الله”.

وختم جو: “لكم أحكامكم الاستباقية ولي ربي وشرائعه. وليكن الألم الذي تسببتم به لي أضاح غير دموية على مذابح بلد يحتاج الى الكثير كي نطهر جميعا من أحكامنا وإداناتنا وخطايانا، فيصير أفضل. ليغفر لك رب من تستضعفون وتجلدون. وستبقى إرادتي صلبة وسأستمر في الخدمة. احكموا على الاعمال لأنكم لستم الله كي تحكموا على النيات. وقد وقع البلد من كثرة الالهة. شكرا محافظ بيروت وشكرا لكل من فتح وسيفتح لي أو لرفاقي نافذة خدمة اليوم أو يوم غد. سأضيئ لكم شمعة وسأسأل من نصرني وينصرني أن يبقى معيني فلا أخشى شرا”.