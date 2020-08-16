لبنان | ابو شرف: نحتاج الى مساعدات مالية لتأهيل المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

شارك نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف في الاجتماع عن بعد الذي عقدته “الجمعية الطبية اللبنانية العالمية” التي تضم اطباء من مختلف انحاء العالم، الى جانب ممثلين عن مستشفيي القديس جاورجيوس والمستشفى اللبناني الجعيتاوي المتضررتين جراء انفجار مرفأ بيروت، وعن الجيش اللبناني والصليب الاحمر اللبناني، للبحث في سبل المساعدة لتخطي هذه الكارثة التي ادت الى اضرار مادية بمئات ملايين الدولارات، وما لا يقل عن 6 آلاف جريح استقبلتهم المستشفيات في الليلة ذاتها، و180 ضحية، وتضرر 4 مستشفيات يلزم كل واحدة منها ما لا يقل عن 10 ملايين دولار للترميم.

ولفت ابو شرف الى وجود 2000 طبيب متضرر بين ضرر جسدي وعيادات مخربة، مشددا على ضرورة مساعدتهم والممرضات سريعا لتمكينهم من البقاء في لبنان، علما ان قسما منهم بدأ بالهجرة .

وأوضح ان نقابة الاطباء انشأت خلية ازمة قوامها رؤساء اللجان الطبية في المستشفيات المتضررة واعضاء من مجلس النقابة، وستتعاون مع منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي والبنك الدولي، وفتحت كذلك حسابا مصرفيا لتلقي المساعدات بعد اجراء مسح ميداني على الاضرار التي طالت الاطباء وعياداتهم، وستشكل لجنة خاصة لتوزيع هذه المساعدات بكل شفافية.

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ولناحية وباء كورونا اكد ابو شرف ان لاحاجة لمستشفيات ميدانية بل الى مساعدات مالية لتأهيل المستشفيات الحكومية في المناطق، وهذه ايضا طريقة اخرى لمساعدة الاطباء على البقاء في لبنان.

وفي ما يتعلق بالمعدات والمستحضرات الطبية والادوية طلب ارسالها مباشرة الى وزارة الصحة لتوزيعها الى الجهات المعنية من مستشفيات وجيش وصليب احمر.

وابدى المشاركون الدوليون تخوفهم من عدم ذهاب المساعدات المادية الى المكان المناسب، لان ليس لديهم ثقة بالدولة ومؤسساتها، ويفضلون ان تذهب الى الجيش او الصليب الاحمر وحتى الى نقابة الاطباء عندما علموا ان هناك حسابا خاصا يشرف عليه عدد من الاطباء وممثلون عن عن المستشفيات المتضررة ومن مجلس النقابة والصليب الاحمر الدولي.

وأمل المجتمعون ان يكون للبنان خريطة طريق للاعمار، وخطة طوارىء صحية، مؤكدين انه بالتعاون سوية يمكن للبنان النهوض متل طائر الفينيق، وبناء البلد ووضعه على الطريق الصحيح.