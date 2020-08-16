لبنان | القاضي بيطار: أبديت للمجلس تحفظاً عن قبول تكليفي محققا عدليا في جريمة انفجار بيروت

توضيح من القاضي طارق بيطار
تعقيباً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بموضوع اعتذار رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار عن تكليفه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أوضح القاضي بيطار التالي:
“منذ أن تمّ اقتراح اسمي لتولي هذه المهمّة من قبل وزيرة العدل، وضعت نفسي بتصرّف مجلس القضاء الأعلى، وقد أبديت للمجلس تحفظاً عن قبولها، وذلك لأسباب وقناعات أوضحتها”.
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