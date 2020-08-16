لبنان | القاضي بيطار: أبديت للمجلس تحفظاً عن قبول تكليفي محققا عدليا في جريمة انفجار بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

تعقيباً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بموضوع اعتذار رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار عن تكليفه محققاً عدلياً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أوضح القاضي بيطار التالي:

“منذ أن تمّ اقتراح اسمي لتولي هذه المهمّة من قبل وزيرة العدل، وضعت نفسي بتصرّف مجلس القضاء الأعلى، وقد أبديت للمجلس تحفظاً عن قبولها، وذلك لأسباب وقناعات أوضحتها”.