لبنان | توقيف أحد أخطر المطلوبين في البقاع..عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال

قوى الأمن الداخلي
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنه ضمن إطار التنسيق بين مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، وبنتيجة المتابعة الميدانية وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بتنفيذ عملية أمنية خاطفة على طريق عام بريتال، أدّت إلى توقيف أحد أخطر المطلوبين في منطقة البقاع، ويدعى: ع. أ. (مواليد عام ١٩٨٠، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب 63 مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل عسكريين، تجارة مخدّرات، إطلاق نار، محاولة قتل، سرقة وتزوير.
وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغٍ من المال وهاتف خلوي.
وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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