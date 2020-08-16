لبنان | الرئيس اللبناني منفتح على محادثات السلام الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 45 دقيقة

كتبت أليسون ميوز في جريدة آسيا تايمز، أنّ ميشال عون قد ترك باب المفاوضات مفتوحاً عقب ادعاءات بأن حليفه حزب الله قد خزن أسلحة في ميناء بيروت.

وقد ألقى الرئيس اللبناني ميشال عون بيانا صاعقاً ليلة السبت، أخبر فيه التلفزيون الفرنسي أنّ بلده قد يكون مستعداً للسلام مع إسرائيل.

وسُئل في مقابلة حصرية مع تلفزيون فرنسا BFM عمّا إذا كان لبنان مستعداً للتوصل إلى السلام مع إسرائيل، فأجاب: “هذا يعتمد على عدة أمور. نحن لدينا مشاكل مع إسرائيل وعلينا أن نحلها أولاً.”

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ولقد كان ذلك بياناً صادماً لرئيس استفاد من تحالف دام أكثر من عقد من الزمان مع حزب الله، الذي يعتبر أقوى قوة عسكرية في البلاد.

ورداً على سؤال عن رأي عون في معاهدة الإمارات العربية المتحدة المبرمة مع إسرائيل يوم الخميس الماضي، قال إنّ الإمارات العربية المتحدة “بلد مستقل”.” وهذا ما يوحي بأنّ عون لن يتراجع عن المفاوضات لأي اعتبار عربي.

وجاءت الدعوة الضمنية إلى الدبلوماسية كموجة متزايدة من الشخصيات البارزة في لبنان التي اتهمت إسرائيل بالهجوم على ميناء بيروت – زاعمين أنّ حزب الله يخزن أسلحته هناك ويعرض العاصمة كهدف.

وأدّى الانفجار إلى مقتل 178 شخصاً على الأقل، بمن فيهم زوجة السفير الهولندي، وما زال العشرات في عداد المفقودين وجُرح الآلاف.