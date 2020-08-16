لبنان | بلدية بزبينا: تسجيل إصابة بكورونا في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت بلدية بزبينا في بيان، تسجيل إصابة بفيروس كورونا في البلدة، للعنصر في الأمن العام و.ص، موضحة أنه قيد الحجر مع والديه.

وطلبت من الذين اختلطوا معه أن يحجروا أنفسهم فورا، والتوجه لإجراء فحص كورونا يوم الاثنين على نفقة وزارة الصحة، وبالتنسيق مع طبيب المحافظة الدكتور حسن شديد، ورئيس البلدية.

وأكد اتخاذ البلدية لإجراءات بدأت بتحديد المخالطين بالاسماء والاعداد، وتحديد موعد لهم لاجراء الفحص في المستشفى الحكومي وإعلام الجهات الرسمية بالاسماء والاعداد، كما أخضع المخالطين فورا للحجر.

وأصدرت البلدية قرارا باقفال المقاهي والمحال المشبوهة، وطلبت من المواطنين “التزام وضع الكمامة والتعقيم وعدم الاختلاط ومنع الزيارات، كما وضعت عناصر الشرطة بالخدمة 24/24، لتلبية أية مساعدة أو معونة، وطلبت من الجميع التقيد بالارشادات والقرارات تحت طائلة المسؤولية.