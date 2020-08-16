لبنان | إليكم حال الطقس اليوم واليومين المقبلين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 9:38 صباحًا

ما زال طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال خصوصًا القريبة من الساحل وتكون الأجواء قليلة السحب.

تفاصيل طقس اليوم:

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١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة

٢- الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلا بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩

طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة مستقرة ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و ٣٥ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة والاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.

الثلاثاء: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و ٣٦ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة، والاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.