لبنان | إليكم حال الطقس اليوم واليومين المقبلين

آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 9:38 صباحًا
توقعات الطقس
ما زال طقس صيفي اعتيادي يسيطر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة فيما يتشكل الضباب الخفيف على الجبال خصوصًا القريبة من الساحل وتكون الأجواء قليلة السحب.
تفاصيل طقس اليوم:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٥ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة
٢- الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa
٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلا بسبب الضباب
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩
طقس اليومين المقبلين:
الإثنين: طقس صيفي اعتيادي ودرجات الحرارة مستقرة ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و ٣٥ درجة اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة والاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.
الثلاثاء: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٧ و ٣٦ درجة اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة، والاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.