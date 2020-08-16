لبنان | بلدية طرابلس تشارك في أعمال رفع الانقاض في الجميزة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين بلدية طرابلس تشارك في أعمال رفع الانقاض في الجميزة شاركت بلدية طرابلس بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة بيروت، في أعمال رفع الانقاض وإزالة الركام في محلة الجميزة التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، من خلال إرسال الآليات وورش الصيانة، في حضور رئيس بلديتها الدكتور رياض يمق.

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