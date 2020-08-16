لبنان | انفجار لبنان يدفعه 30 عاماً للوراء… والشعب يفقد قدرته الأسطورية على التكيف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - دفع الانفجار المروع بالعاصمة اللبنانية المثقلة بالجراح إلى الوراء 30 عاماً، بعنف لم يكن يخطر على البال حتى في البلد الذي كابد ويلات الكثير من الحروب والاجتياحات والاحتلال والضربات الجوية وتفجيرات السيارات الملغومة والاغتيالات.

ترك الانفجار المدينة، التي استغرقت عملية إعادة البناء فيها 15 عاماً بعد حرب أهلية مدمرة من 1975 إلى 1990، بمرفأ محطم وأحياء بأكملها صارت أنقاضاً، تماماً مثلما كان الحال قبل 3 عقود من الزمان.

فهذه المدينة العتيقة المطلة على البحر المتوسط لملمت شتاتها ونهضت من بين الركام بعد الحرب الأهلية. وأعيد بناء بيروت لتصبح حاضرة متألقة تحتفظ بالكثير من بهائها القديم.

وعاد قطاع كبير من أبنائها المغتربين المتعلمين من أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والاقتصاديين والمحامين والفنانين للمشاركة في إعادة بناء بلادهم.

وتدفقت مليارات الدولارات من الدول الغربية والعربية ومن اللبنانيين المغتربين في أقاصي الأرض الذين يعتقد أن عددهم لا يقل عن 3 أمثال سكان البلاد.

وتظهر بيروت بانتظام في دوريات متخصصة مثل مجلة «كوندي ناست ترافلر» كوجهة سفر رائعة ومدينة للسهر والحفلات ينصهر فيها الجميع، مدينة ودودة وممتعة تتفجر بالحيوية وتجيش بالسحر والتنوع.

غير أن الانفجار الكارثي الذي أطلق سحابة على شكل ثمرة الفطر في سماء بيروت ربما يكون قد قضى على قدرة اللبنانيين الأسطورية على التكيف مع نوازل الدهر.

البلد منكسر والشعب مفلس

وقدر خبراء أن هذا الانفجار يعادل عُشر قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما قبل 75 عاماً في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال جان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، لـ«يورتيرز»: «الوضع كارثة كبيرة حلت بالبلد وهو راكع. البلد منكسر والشعب مفلس ومنكسر».

واستقالت الحكومة بعد موجات من الغضب الشعبي من إهمال أدى إلى انفجار سببه 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم ذات القابلية الشديدة للاشتعال مخزنة بشكل غير آمن في مرفأ بيروت الذي يرى كثيرون أنه عنوان للفساد وسطوة أمراء الحرب.

وتلقى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ومسؤولون آخرون وثائق تحذر من أن انفجار هذه المادة يمكن أن يدمر بيروت. وأصر عون ودياب على أنهما أحالا التحذير إلى السلطات المعنية.

وأعلن الرئيس فتح تحقيق في الانفجار. لكن دبلوماسيين يتابعون النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية يشتبهون في أن التحقيق ربما ينتهي إلى إخفاء أدلة أكثر مما يكشف.

وبالنسبة للنخب التقليدية من أمراء الحرب وقيادات العائلات الكبرى في الطوائف المسيحية والإسلامية وحلفائهم من كبار رجال الأعمال سارت الأمور في طريقها المعتاد بعد الانفجار دون أن تحيد عن مسارها خلال العام الأخير الذي شهدت فيه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقال كوبيس: «من المؤسف أن ما أراه هو أن الشخصيات السياسية والقيادات لا تزال تعمل بالطريقة المعتادة نفسها. بالطبع هم يدركون أن البلاد ربما تكون قد بلغت أقصى مدى، لكنني لا أرى أي تغيير في السلوك».

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون ومحللون إن هذه القيادات منشغلة الآن باختيار رئيس وزراء جديد يتعين عليه أن يوافق على اتباع سياساتها والحفاظ على شبكات المحسوبية وتفادي الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لمد يد العون.

وعندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت عقب الانفجار قام بجولة في المنطقة المنكوبة وتجول في أحياء أصابها الدمار لمواساة المكلومين والاستماع لصوت الغاضبين.

ولم يزر أي من حكام لبنان المناطق المنكوبة. وقال سكان إنه عندما التقى ماكرون بعون ودياب ونيبه بري، رئيس مجلس النواب، كان المعنى جلياً إذ كان ماكرون وحده دون الثلاثة يضع رابطة عنق سوداء احتراماً لضحايا الانفجار.

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حكام بلا محاسبة

يقول دبلوماسيون ومحللون إن أزمات لبنان العديدة تنبع في الأساس من مشكلة واحدة هي حكامها وقدرتهم على الإفلات من المحاسبة.

ففي نهاية الحرب، ارتدى قادة الفصائل المتحاربة الملابس المدنية وتصافحوا وألقوا السلاح، باستثناء جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران. لكن هؤلاء القادة ظلوا في موقع القيادة وفي أغلب الأحيان تحت رعاية أجنبية.

وكانت إسرائيل، التي احتلت أجزاء من جنوب لبنان على مدى 22 عاماً، هي الذريعة التي أسس عليها «حزب الله» مبرراً لاحتفاظه بسلاحه.

ومع الوقت، أصبح «حزب الله»، رأس الحربة الإيرانية في لبنان والمنطقة، وقوة أقوى من الدولة نفسها في الداخل. وتلائم تركيبة القوى القائمة على قيادات الطوائف «حزب الله» ما دام أي منها لا يثير التساؤلات حول هيمنته.

وقال مراقب أجنبي: «هذا بلد ترسخت فيه ثقافة عدم المحاسبة. وهذا هو أبرز عنصر في لبنان. انفجار المرفأ راح ضحيته 170 شخصاً ومع ذلك لا توجد مطالب قوية بالمحاسبة على أعلى المستويات».

وقال المعلق اللبناني سركيس نعوم إن أمراء الحرب السابقين خلعوا الزي العسكري وارتدوا البذلات، لكنهم ما زالوا يديرون البلاد بعقلية الميليشيات من فساد وطغيان وطائفية.

وأضاف أن لبنان أصبح دولة فاشلة وأن أمراء الحرب أصبحوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن تحويل البلاد إلى دولة معطلة بسبب انقساماتهم وكراهية كل منهم للآخر. وتابع أن كلاً منهم ربط نفسه بدولة أجنبية وتحالف مع قوى خارجية.

واتفق مهند حاج علي، الباحث الزميل بمركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، مع الرأي القائل بأن تطبيق إصلاحات عميقة في ظل الطبقة السياسية الحالية أمر مستبعد.

وأشار إلى احتياطيات البلاد الناضبة من الدولارات فقال إن القيادات غير مستعدة للتخلي بهذه السرعة عن النظام القديم الذي يمكنها من تمويل أحزابها ومن مواصلة بذخها في الإنفاق. لكنه أضاف أن الوقت بدأ ينفد وأن لبنان لم يعد أمامه سوى العمل مع صندوق النقد الدولي أو الفوضى.

وقد شهد اللبنانيون العاديون قيمة مدخراتهم تتبخر في المصارف المحلية التي حالت بينهم وبين حساباتهم. أما حكام لبنان ورجال المصارف فيواصلون على النقيض العيش في دعة.

ويقول لبنانيون إن الاشتغال بالسياسة في لبنان عمل مربح حتى أن الساحة السياسية مرصعة بالمليارديرات. كما يقولون إن القيادات السياسية تستغل موقعها في تعيين أتباعها في الوزارات وتنهب المال العام وتقتنص لنفسها عقوداً عامة مُبالغاً فيها.

وثمة إجماع بين الدبلوماسيين على أن الحكومة المستقيلة طرحت خطة إصلاح معقولة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يحدث شيء وذلك في الأساس لأنها لم تكن تحظى بالدعم السياسي من القوى التي رشحتها.

وقال نعوم إن الأطراف التي يحتمل أن تخسر من صفقة صندوق النقد الدولي هي نفسها أركان الدولة اللبنانية. مشيراً إلى أن هذه الأطراف اعتقدت أن بوسعها الحصول على 10 مليارات أو 20 مليار دولار من صندوق النقد ثم العودة إلى أساليبها القديمة.

ووسط هذه الفوضى، بدأ نزوح جديد لأصحاب المهن مثلما كان الحال خلال الحرب الأهلية. وقال دبلوماسي: «هذا الانفجار أعاد لبنان للركوع من جديد. وما يحتاج إليه لبنان الآن هو نظام حكم حديث».