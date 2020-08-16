كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2020 12:07 صباحًا بلال عيسى جرى الاتفاق بين قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وأولياء أمور الشابين المتهمين بالتسبب بإصابة الشاب الفلسطيني بلال عيسى، ووفاته أمس، على تسليمهما إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية للتوسع بالتحقيق وإجراء المقتضى القانوني. ونتيجة هذا الاتفاق قامت قيادة القوة بالتسليم حسب الأصول. وكان عيسى قد أصيب في رأسه قبل أسبوعين، ونقل إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي حيث أجري له فحص الـPCR وتبينت إصابته بفيروس “كوفيد- 19″، وما لبث أن توفي مساء أمس إثر نزيف حاد في الرأس وتوقف القلب.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد وفاته… تسليم المتهمين بإصابة شاب في مخيم عين الحلوة للأجهزة الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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