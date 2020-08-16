لبنان | بخاري: السعودية تُرحّب بتصنيف ليتوانيا لـ”حزب الله” منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري غرّد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على تويتر قائلا: “السعودية تُرحّب بتصنيف جمهورية ليتوانيا لـِحزب الله منظمة إرهابية ومنع دخول أفراد المنظمة لأراضيها.”

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