لبنان | اجتماع لخلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية: للتشدّد بتنفيذ قرار التعبئة العامة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 48 دقيقة

عقدت خلية الأزمة والطوارئ في اتحاد بلديات الضنية، الخاصة بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، اجتماعاً في مقر الاتحاد في بلدة بخعون، برئاسة رئيس الاتحاد محمد سعدية، بالتنسيق مع قائمقام قضاء المنية- الضنية رولا البايع، وفي حضور طبيبة القضاء الدكتورة بسمة الشعراني، رئيس الجهاز الصحي في الإتحاد الدكتور محمد سلمى، رؤساء بلديات بقاعصفرين، إيزال، كفرشلان، بخعون وعزقي، مسؤول خلية الأزمة في بلدية سير خالد الصفدي وعدد من منسقي اللجان في الإتحاد.

وألقى سعدية كلمة استعرض فيها تطورات تفشي الفيروس، خصوصاً في بلدة بقاعصفرين، بسبب الوافدين إليها من دون علم البلدية، مما استدعى التواصل مع وزارة الداخلية والبلديات، حيث تم الإتفاق على آلية تبليغ البلديات بأسماء الوافدين إلى قرى الضنية وبلداتها، للعمل على التواصل معهم واتخاذ التدابير اللازمة”.

وطلب من البلديات “تفعيل خلايا الأزمة التابعة لها، والعمل على نشر التوعية بين المواطنين، والإلتزام بالتعبئة العامة والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وتنظيم العمل في المؤسسات، والتواصل مع القوى الأمنية عند اللزوم وحسب الإمكانات المتاحة لها”، مضيفا أنه “سنتواصل مع المراجع الدينية للحد من التجمعات في المناسبات الدينية والصلوات”، وقد أوعز لورش الإتحاد بالعمل على “تعقيم كل الأماكن العامة في الضنية من جديد”.

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بدورها، شرحت الشعراني “واقع حال وزارة الصحة والنقص الذي تعاني منه، والحملة التي تقوم بها الوزارة ضمن بلدة بقاعصفرين”، موضحةً أنّه “لا يمكن إجراء مسح كامل للمنطقة، ويجب العمل على النطاق الضيق لضبط الوضع والحد من انتشار الفيروس”، داعيةً إلى “الإلتزام بفترة الحضانة للفيروس ومدتها 14 يوماً، والتشدد بالتعبئة العامة، وإلزام المواطنين بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات والمناسبات كافة”. كما لفتت إلى أن “المستشفيات في الشمال غير قادرة على استقبال حالات جديدة لعدم تواجد التجهيزات والغرف للعزل”.

من جهته، شرح الصفدي “الاشكالات التي يواجهها المجلس البلدي وخلية الأزمة لجهة عدم التزام المواطنين بالتدابير والاجراءات المطروحة، وطلب من القوى الأمنية “المساعدة بفرض تدابير على أصحاب المطاعم والمحال التجارية، ومساندة البلديات عند الحاجة للحد من انتشار الفيروس نظرا لقلة العناصر في أجهزة الشرطة البلدية”.

واختتم الاجتماع بتوافق المجتمعين على “التشدّد بتطبيق القرارات التالية: إلزام المواطنين وضع الكمامات في الأماكن العامة، منع الأراكيل في المقاهي، وقف المناسبات الاجتماعية والدينية، منع التجمعات وتعقيم الأماكن العامة في كل البلدات والقرى في الضنية”.