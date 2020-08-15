لبنان | وزارة الصحة: 397 اصابة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:17 مساءً - سجلت وزارة الصحة العامة 397 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 8442 حالة. وجاء في تقريرها: تقرير وزارة الصحة كيفية توزع الاصابات بحسب المناطق

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