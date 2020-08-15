لبنان | توقيف سوري في البقاع الشمالي بتهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين توقيف أوقفت دورية من أمن الدولة- مكتب الهرمل، في بلدة الجديدة في البقاع الشمالي، السوري “م. ب.”، بتهمة التواصل مع فتاة اسرائيلية قامت بتحويل الاموال له من الأردن، وضبطت معه أجهزه خليوية عدة وكومبيوتر. ونقل إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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