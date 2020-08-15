لبنان | هيل في نهاية زيارته للبنان: لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ دقيقة واحدة ديفيد هيل أعلن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل أن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد. وأضاف هيل “عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فستستجيب أميركا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستمر”. وأدلى هيل بتلك التصريحات في نهاية زيارة استمرت ثلاثة أيام لبيروت بعد أن شهدت انفجارا كارثيا في المرفأ هذا الشهر. كما قال هيل إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بثلاثين مليون دولار من التمويل الإضافي للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل.

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