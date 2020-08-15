لبنان | انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا الانفجار

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ 31 دقيقة قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للجيش، بالتعاون مع فرق فوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، من انتشال جثتين وأشلاء لأحد ضحايا الانفجار من تحت الأنقاض في البقعة الواقعة بالقرب من إهراءات القمح.

إلى ذلك تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها بحثا عن مزيد من المفقودين”.

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