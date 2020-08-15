لبنان | بلدية حلبا: نتيجة إيجابية لمؤذن مسجد حلبا الكبير

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أعلنت خلية الأزمة في بلدية حلبا، في بيان موجه إلى أهالي البلدة والجوار، أن نتيجة فحص الpcr للمؤذن في مسجد حلبا الكبير “ا. ج. ح”، جاءت إيجابية، طالبة “من الذين اختلطو به الالتزام بالحجر المنزلي، وتوخي الحذر، وعدم الاختلاط بالعامة، والتعقيم المستمر”، مشيرة إلى أنه “سيتم اجراء الفحوصات لأهل المصاب، واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع لجنة المسجد”.
وشددت على “أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض، والاتصال على الرقم 70540951”.
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