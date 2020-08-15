لبنان | عكر جالت في مركز البيال حيث يتم تسلم وفرز وتوضيب وتسليم المساعدات

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آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 8:07 مساءً
عكر في مركز البيال
جالت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في مركز المعارض “البيال”، حيث يتم تسلم وفرز وتوضيب وتسليم المساعدات والهبات والحصص الغذائية، التي تصل إلى الشعب اللبناني من الدول المانحة، في حضور رئيس المركز العميد روجيه لطوف، رئيس مركز ازالة الهدم وتوزيع المساعدات العميد فؤاد عبيد، وعدد من الضباط والعناصر ومتطوعين من شبان وشابات المجتمع المدني.
واستمعت عكر إلى شرح مفصل حول آخر ما وصلت اليه أعمال فرز وتوضيب وتسليم المساعدات والحصص الغذائية الى المواطنين الذين تضرروا جراء انفجار مرفأ بيروت، لا سيما المناطق المنكوبة في الجميزة والرميل والمدور وعين المريسة والكرنتينا والأشرفية والصيفي وغيرها، وقد بلغ عددها حتى الساعة 17300 حصة.
وتابعت عكر سير أعمال إزالة الردم من المنازل والشوارع في مناطق مدينة بيروت.
ونوهت بالأعمال الجارية في البيال وشكرت الضباط والعسكريين، كما استمعت إلى الشبان والشابات المتطوعين الذين يقومون بالمساعدة على الرغم من الطقس الحار، وشكرتهم فردا فردا على “جهودهم البناءة من أجل تخطي هذه الكارثة في أسرع وقت ممكن”.
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