لبنان | 18 طائرة كويتية نقلت 820 طنا من المساعدات على مدى 11 يوما

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن مجموع الطائرات المشكلة للجسر الجوي الكويتي لدعم لبنان، بلغ حتى اليوم 18 طائرة نقلت على مدى 11 يوما على التوالي ما يقدر ب820 طنا من الاحتياجات “بشكل مكثف” بدءا من وقوع انفجار بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

ومن هذه الطائرات طائرتان من القوة الجوية الكويتية وصلتا اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكان في استقبالهما المستشار في سفارة الكويت عبد الله الشاهين وأركان السفارة وممثل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقال الشاهين إن السفارة تواصل “بموازاة متابعتها للجسر الجوي الانساني المتواصل من دون انقطاع منذ 11 يوما الى يومنا هذا، التنسيق مع لبنان للوقوف على احتياجاته واللازم لاحتواء انفجار مرفأ بيروت”.

أضاف: “استكمالا للجهود الحثيثة للسفارة، السابق على وصول الطائرات، فإنها على اتصال مباشر بالسلطات المعنية لدى لبنان لمواكبة تأمين ايصال الأجهزة والمعدات الطبية منها والوقائية والاستشفائية لمستحقيها من المتضررين”.

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ولفت إلى أن السفارة تقوم كذلك “بتيسير الجهود لجمعية الهلال الأحمر الكويتي الموجودة ميدانيا وبفعالية في موقع الحدث”.

وأشار إلى أن طائرتي اليوم تحملان نحو 66 طنا من الشحنات التموينية”، ليبلغ بذلك “اجمالي ما سلمته الكويت 820 طنا من اهداءاتها للبنان”، معتبرا أن هذه الاهداءات “تؤكد انسانية المنطلق والمسار والهدف، بوقفة دعم ومساندة في ظرف دقيق نوقن بقدرة لبنان على تجاوزه باقتدار وبفعالية المساعي الخيرة للكويت والأشقاء والاصدقاء كافة”.

من جانبه قال الرائد طيار وليد الفودري إن “القوة الجوية قامت اليوم برحلتين 17 و18 في اطار الجسر الجوي، ناقلة سلالا غذائية بحمولة اجمالية تقدر بنحو 66 طنا”.

وقال الرائد طيار مطلق السباعي ل”كونا”: “نقلنا مواد اغاثية وطبية لمساعدة أشقائنا في لبنان، استكمالا للجسر الجوي امتثالا لأوامر القيادة العليا في الكويت، واللبنانيون اخواننا وهذا واجبنا”.