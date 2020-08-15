لبنان | تعيين مستشار باسيل مسؤولاً عن المساعدات في بيروت… الانتخابات بدأت فوق أشلاء الضحايا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ ساعتين

حتى دماء الشهداء ودمار لبنان لم يسلما من جبران باسيل الذي سارع الى استثمارهما، حيث اوعز الى محافظ بيروت مروان عبود بتعيين مستشاره جان اندريه رحال مشرفاً على توزيع المساعدات في بيروت.

وقد حصل “صوت بيروت انترناشونال” على صورة عن القرار، الذي صدر بعد انفجار بيروت بيومين، اذ لم يترك باسيل الامر يطول حتى يتمكن من وضع يده على المساعدات تمهيداً لحملته الانتخابية القادمة، وقد برر المحافظ تعيينه لرحال من خلال القرار الذي اصدره بانه مؤسس ورئيس جمعية جو رحال فاندويشن التي تعنى بالشؤون الاجتماعية ومتابعة ملف ذوي الاعاقة، ولتسهيل تنسيق توزيع المساعدات العينية والطبية على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت يقرر ما يلي:

المادة الاولى: يكلف السيد جو اندريه رحال بمهمة مستشار رئيس السلطة التنفيذية في بلدية بيروت للشؤون الاجتماعية ولمتابعة ملف ذوي الاعاقة.

المادة الثاني: يكلف جو اندريه رحال بجمع قاعدة بيانات عن المواطنين المتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت وتنظيم قاعدة بيانات تضم الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية والدولية والمواطنين الراغبين بتقديم المساعدة واسعاف المتضررين والاشراف على توزيع هذه المساعدات بالتنسيق مع الجهات والادارات الرسمية المعنية كافة وبالتعاون مع فريق عمل داخلي.

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المادة الثالثة: يقوم جو اندريه رحال بالمهام المبينة في المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه دون اي مقابل.

وتعليقاً على قرار التعيين أشارت الأمينة العامة السابقة لحزب القوات اللبنانية شانتال سركيس في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، إلى أنه “مئات الخبراء في لبنان لم يجد محافظ بيروت الا مستشار جبران باسيل للإشراف على توزيع المساعدات في بيروت؟”.

واضافت “لهذا السبب طالبنا بصندوق دولي كي لا تتحول المساعدات الى مال انتخابي، وإذا لا بد من تعيين من ذوي الخبرة في الاحتياجات الخاصة فإني أدعو الى تعيين سيلفانا لقيس الخبيرة في هذا المجال”.