لبنان | الجيش: توزيع مساعدات وإزالة الركام من الشوارع المتضررة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:26 مساءً - منذ ساعتين قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “واصلت وحدات من الجيش بتاريخ اليوم، عملية توزيع المساعدات على منازل المواطنين المتضررين من جراء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، في مناطق عين المريسة وزقاق البلاط والباشورة والخندق الغميق والبسطة التحتا، كما عملت على إزالة الركام من الشوارع المتضررة”.

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