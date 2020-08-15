لبنان | إدارة كوارث محافظة عكار: إصابتان جديدتان في نهر البارد وأكروم

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 32 ثانية كورونا أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار عن تسجيل إصابتين جديدتين في نهر البارد وأكروم، ليرتفع عدد الاصابات المسجلة في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم الى 164 إصابة.

الحالات الايجابية قيد المعالجة: 52 حالة.

كما سجلت حالة شفاء واحدة جديدة ليرتفع أيضا العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 112 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغت 186 حالة.

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