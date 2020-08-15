كورونا في لبنان
أعلنت خلية الأزمة في بلدية النميرية، في بيان، أن الفحوصات التي أجريت لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أظهرت وجود 4 إصابات من عائلة واحد “وهم قيد المتابعة”، مشيرة إلى أن أفراد العائلة كانوا “قد التزموا كليا منذ اليوم الأول بكل التعليمات والإجراءات الصحية، وتحملوا المسؤولية بشكل كبير”.
وإذ جددت مطالبتها لأهالي البلدة “بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وعدم المشاركة في التجمعات العامة”، أكدت أن “أي مشتبه في اصابته أو مخالط لمصاب تم تبليغه من خلية الأزمة بضرورة التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج من المنزل، ولم يلتزم بذلك فإن البلدية سوف تسطر محضر ضبط بناء على القوانين المرعية الإجراء، وإرساله فورا إلى النيابة العامة”.
كما أكدت “المتابعة الحثيثة واليومية لجميع المصابين والمحجورين”، وأن “أي إعلان أو إستيضاح يصدر حصرا عن خلية الأزمة وعلى الأرقام التالية: 03/727930، 79/187818، 03/063018”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية النميرية: 4 إصابات من عائلة واحدة وسيتم تغريم مخالفي الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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