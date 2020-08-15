لبنان | بلدية النميرية: 4 إصابات من عائلة واحدة وسيتم تغريم مخالفي الحجر

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ دقيقتين

أعلنت خلية الأزمة في بلدية النميرية، في بيان، أن الفحوصات التي أجريت لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أظهرت وجود 4 إصابات من عائلة واحد “وهم قيد المتابعة”، مشيرة إلى أن أفراد العائلة كانوا “قد التزموا كليا منذ اليوم الأول بكل التعليمات والإجراءات الصحية، وتحملوا المسؤولية بشكل كبير”.

وإذ جددت مطالبتها لأهالي البلدة “بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وعدم المشاركة في التجمعات العامة”، أكدت أن “أي مشتبه في اصابته أو مخالط لمصاب تم تبليغه من خلية الأزمة بضرورة التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج من المنزل، ولم يلتزم بذلك فإن البلدية سوف تسطر محضر ضبط بناء على القوانين المرعية الإجراء، وإرساله فورا إلى النيابة العامة”.

كما أكدت “المتابعة الحثيثة واليومية لجميع المصابين والمحجورين”، وأن “أي إعلان أو إستيضاح يصدر حصرا عن خلية الأزمة وعلى الأرقام التالية: 03/727930، 79/187818، 03/063018”.