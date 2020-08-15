لبنان | هبة إيطالية لمستوصف بلدية طورا في قضاء صور

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 5 دقائق

قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار “يونيفيل” هبة إيطالية عبارة عن تجهيزات ومعدات طبية متخصصة لفحص العيون لفائدة مستوصف بلدية طورا في قضاء صور، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي أندريا دي ستازيو، رئيس إتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، وفاعليات.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا إنفجار مرفأ بيروت والأناشيد الوطنية للأمم المتحدة، لبنان وإيطاليا، ألقى راعي الحفل الجنرال دي ستازيو كلمة شكر فيها الحضور الرسمي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال، معربا عن إعجابه بالصرح الصحي الضخم الذي يؤمن الاستشفاء والعلاجات لأبناء المنطقة والبلدات المجاورة. ووجه تحية للطاقم الطبي والتمريضي على جهودهم الجبارة في مكافحة جائحة كورونا.

من ناحيته شكر رئيس بلدية طورا محمد حيدر الجنرال دي ستازيو ولواء ساسساري على الهبة، وحيا الشعب الإيطالي وحكومة إيطاليا على وقوفهم الدائم إلى لبنان وشعبه.

وختاما جال الجميع في أرجاء المستوصف وتم تبادل الدروع التذكارية.