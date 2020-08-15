لبنان | بلدة الشرقية: التأكد من 3 حالات إيجابية بين الأخوة السوريين

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 5 دقائق

طلبت بلدية الشرقية، من أهالي البلدة، توخي الحذر “بعد التأكد من وجود ثلاث حالات ايجابية بين الأخوة السوريين في بناية بدير- مفرق الكوتاج”، وحثتهم في بيان على “ضرورة ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل، التزام التباعد وعدم المصافحة والعناق، الالتزام بالضوابط الصحية وعدم الاختلاط وخصوصا بسكان المبنى المذكور”.

وإذ أكدت أنها “ستقوم بكل ما يلزم من الاحتياطات والأجراءات”، أملت من الجميع “التجاوب والتعاون لما فيه سلامة الجميع وصحتهم”.