لبنان | 18 إصابة في بلدتي بقاعصفرين وإيزال ودعوات إلى التقيد بإجراءات الوقاية

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كورونا لبنان
أعلنت رئيسة قسم الصحة في قضاء المنية- الضنية في وزارة الصحة العامة الدكتورة بسمة الشعراني ورئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد من أصل 65 عينة كان قد تم أخذها نهار الأربعاء الماضي من قبل وزارة الصحة بين بلدتي بقاعصفرين وإيزال ومستشفى سير- الضنية الحكومي.
وتوزعت الإصابات كالتالي: 12 في بقاعصفرين مع إعادة فحص حالة، و6 في إيزال مع إعادة فحص حالتين، فيما جاءت فحوصات الطاقم الطبي في مستشفى سير- الضنية الحكومي جميعها سلبية.
في موازاة ذلك، دعت طبيبة القضاء وخلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية المواطنين إلى “ضرورة التقيد بإجراءات الحماية والتباعد الإجتماعي التي أوصت بها وزارة الصحة العامة”، وأوعزت إلى البلديات باتخاذ “التدابير الصارمة بحق المخالفين”.
يشار الى أن هذه الحصيلة هي الأعلى في الضنية منذ 23 آذار الماضي، علما أن عدد المصابين بالفيروس في القضاء، وحسب جدول وزارة الصحة، هو 58 إصابة حتى يوم أمس، أي أن معدل الإصابات قد ارتفع في القضاء خلال 24 ساعة بنسبة 31 في المئة.
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