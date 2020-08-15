لبنان | اللواء خير عرض مع مخاتير بيروت كيفية تعبئة المستندات لحصر الاضرار ومتابعة أوضاع أهالي الشهداء

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 8 دقائق اللواء خير مع مخاتير بيروت عقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير سلسلة اجتماعات مع روابط مخاتير بيروت، لاسيما المناطق المتضررة والمناطق المحيطة بها من مرفأ بيروت. وشرح اللواء خير للمخاتير كيفية تسجيل المعلومات المناسبة في المستندات التي باتت في حوزتهم، للعمل على حصر الاضرار ومتابعة أوضاع أهالي الشهداء والجرحى وأوضاع الترميم. وشكر المخاتير بإسم الاهالي اللواء خير على جهوده “التي تبلسم جراح المنطقة بعد الكارثة التي أصابتهم”.

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