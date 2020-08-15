لبنان | قائد الجيش التقى هيل في قيادة القوات البحرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 14 دقيقة قائد الجيش التقى هيل اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون بوكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السيد ديفيد هيل بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في قيادة القوات البحرية ــ بيروت. وتمّ التداول في الققاء بالأوضاع الراهنة في البلاد، لاسيّما بعد الانفجار المأسوي الذي وقع في المرفأ، وعرْض المساعدات التي يحتاجها الجيش بعد الكارثة التي ألمّت بلبنان.

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