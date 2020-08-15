لبنان | حالتان إيجابيتان في فحوصات رحلات وصلت في 12 الحالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 57 دقيقة وزارة الصحة أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود حالتين ايجابيتين (2 ). وتفاصيل النتائج كالتالي:

– رحلة ابو ظبي : شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

– رحلة جدة : شركة MEA رقم 365 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنا : شركة W7 رقم 4404 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

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