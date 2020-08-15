لبنان | المصلحة الوطنية لليطاني أعلنت التقنين في مناطق بقاعية بسبب عطل

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان لها، أنه:

“صباح اليوم 15 آب 2020 حصل عطل طارئ على وصلات كابلات 15 ك.ف. العائدة للمحول الرقم 1 بقدرة 20 م.ف.أ. التابع لمؤسسة كهرباء لبنان في محطة معمل عبد العال، وبسبب هذا العطل تم عزل هذا المحول ووضعه خارج الاستثمار، وحيث أن هذا المحول وتوابعه يعود لمؤسسة كهرباء لبنان لذلك تم الاتصال بالمؤسسة لإرسال فريق الصيانة لديها لاستبدال الوصلات والكابلات المتضررة. كما تجدر الإشارة الى أن فريق الصيانة في معمل عبد العال سيقوم بمساعدة فريق المؤسسة وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ الاشغال خلال هذا اليوم، وإعادة التغذية الكهربائية الى وضعها السابق”.

وأعلنت المصلحة للمواطنين في بلدات مشغرة، القرعون، عيتنيت، سحمر وجوارها بانها ستضطر لاعتماد نظام تقنين طيلة هذا اليوم بمعدل ساعتين تغذية كل ست ساعات، لكون المحول الآخر الذي لا يزال في الخدمة هو بقدرة 10 م.ف.أ. الى حين قيام مؤسسة كهرباء لبنان باجراء أعمال الصيانة اللازمة على الوصلات والكابلات المتضررة.