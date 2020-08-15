لبنان | توقعات الطقس.. ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الأيام الثلاثة المقبلة

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

تشير توقعات الطقس إلى ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، حيث يسيطر طقس صيفي اعتيادي على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة، مع وتؤدي تيارات غربية رطبة الى تشكل الضباب على الجبال خصوصًا القريبة من الساحل.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٢ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٦ و ٣٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٦ درجة

٢- الأجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٥ hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محلياً جبلا بسبب الضباب

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩

طقس اليومين المقبلين:

الأحد: طقس صيفي اعتيادي واستقرار بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣٢ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٦ و ٣٤ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م فتتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.

الإثنين: طقس صيفي اعتيادي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما بقاعا تتراوح بين ١٦ و ٣٤ درجة، اما على الـ ١٠٠٠م تتراوح بين ١٧ و ٢٦ درجة فيما الاجواء مشمسة الى غائمة جزئيا مع تشكل الضباب.