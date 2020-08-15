تسجيل حالة إيجابية ثالثة بفيروس كورونا في بلدة "كفرصير"
أعلنت خلية الازمة في بلدة كفرصير تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا في البلدة.
وجاء في بيان الخلية:
“بعد المتابعات الحثيثة وأخذ الإجراءات اللازمة من قبل خلية الأزمة، ثبت لدينا حالة إيجابية ثالثة في بلدتنا كفرصير، وبناء عليه:
1- تم حجر الحالة الإيجابية ومتابعتها علما أنها لم تخالط إلا عائلتها.
2- تم تحديد المخالطين المباشرين من العائلة وغير المباشرين المحتملين وحجرهم جميعا.
3- نطلب من الأهل أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في انتظار تحديد جميع المخالطين.
لذا المطلوب من الجميع التزام التعليمات الصادرة عن خلية الأزمة، وهي:
التزام المنازل وإلغاء كافة الزيارات، إلغاء المناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة، ارتداء الكمامة في شكل إلزامي عند الخروج الإضطراري
على أصحاب المؤسسات والمحال إلتزام الكمامة والإجراءات الوقائية وعدم استقبال الزبائن بدون كمامة
يرجى عدم التداول والأخذ بأي معلومة غير صادرة عن الخلية الأزمة، مع التأكيد أن شرطة البلدية ستسطر محاضر ضبط لكل من يخالف الإجراءات الوقائية مع التشهير بإسمه”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في بلدة “كفرصير”: تسجيل حالة إيجابية ثالثة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.