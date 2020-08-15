لبنان | خلية الازمة في بلدة “كفرصير”: تسجيل حالة إيجابية ثالثة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت خلية الازمة في بلدة كفرصير تسجيل إصابة ثالثة بفيروس كورونا في البلدة.

وجاء في بيان الخلية:

“بعد المتابعات الحثيثة وأخذ الإجراءات اللازمة من قبل خلية الأزمة، ثبت لدينا حالة إيجابية ثالثة في بلدتنا كفرصير، وبناء عليه:

1- تم حجر الحالة الإيجابية ومتابعتها علما أنها لم تخالط إلا عائلتها.

2- تم تحديد المخالطين المباشرين من العائلة وغير المباشرين المحتملين وحجرهم جميعا.

3- نطلب من الأهل أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في انتظار تحديد جميع المخالطين.

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لذا المطلوب من الجميع التزام التعليمات الصادرة عن خلية الأزمة، وهي:

التزام المنازل وإلغاء كافة الزيارات، إلغاء المناسبات الإجتماعية والتجمعات في الأماكن العامة، ارتداء الكمامة في شكل إلزامي عند الخروج الإضطراري

على أصحاب المؤسسات والمحال إلتزام الكمامة والإجراءات الوقائية وعدم استقبال الزبائن بدون كمامة

يرجى عدم التداول والأخذ بأي معلومة غير صادرة عن الخلية الأزمة، مع التأكيد أن شرطة البلدية ستسطر محاضر ضبط لكل من يخالف الإجراءات الوقائية مع التشهير بإسمه”.