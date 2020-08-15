لبنان | بعد جولة “هيل”.. هل تنطلق الاستشارات مطلع الأسبوع القادم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2020 8:43 صباحًا

بعد الجولة المكوكية التي قام بها وكيل وزارة الخارجية الأمريكية “ديفيد هيل” على السياسيين، لم يبرز حتى الآن أيّ مؤشّر يوحي بأنّ استشارات التكليف ستجري الاسبوع المقبل، وذلك لعدم توفّر التوافق داخلياً وخارجياً على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة.

وكان من اللافت انّ “المطبخ الداخلي” شبه معطّل، ما خَلا مشاورات تجري بين بعض المستويات السياسية المعنية بطبخة التكليف، من دون ان يكون لها أي أثر تقريري على مستوى حَسم اسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة.

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وأشارت صحيفة الجمهورية إلى أنّ حركة المشاورات الخارجية التي تجري بوتيرة سريعة وبحماسة فرنسية لافتة، ويحاول فيها “الطبّاخ الخارجي” إنضاج الطبخة واستجماع عناصرها الفرنسيّة والاميركية والسعودية وكذلك الايرانية، تتواكَب في الداخل مع حركة مكثّفة بعيداً عن الاضواء لـ”تليين المواقف”، تقوم بها “جهات مسؤولة” تزكّي تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، في اتجاه “بيت الوسط”، وكذلك في اتجاه جهات سياسية يشوب موقفها لبس أو غموض حيال هذه التسمية.

من ناحيتها أشارت أوساط بيت الوسط الى انّ التركيز في الاجتماع بين مساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير دايفيد هيل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري كان على الحاجة الى اعادة إعمار ما دمّره الانفجار في بيروت بسرعة قصوى، وإقامة برنامج طوارئ لمواجهة آثاره والاصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار تمهيداً لإخراج لبنان من الازمة الاقتصادية.

كذلك تمّ التركيز على مدى استعداد الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي للمساعدة والمساهمة مالياً واقتصادياً في هذين المجهودين الضروريين.