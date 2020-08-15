لبنان | رسالة واضحة: واشنطن باتت تعتبر بكركي هي الموقع المسيحي الأول في البلد الذي يحاكي هواجس المسيحيين

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - منذ 12 دقيقة

بعد الجولة التي قام بها وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل على المسؤولين اللبنانيين، كان لافتاً لدى المراقبين مغادرة هيل لقصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح.

وزيادة على ذلك فهو لم يلتقِ رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وهو ما اعتُبِر بحد ذاته رسالة أميركية إلى العهد العوني بأنّ “أوان الاختيار قد حان بين الشرعية واللاشرعية في لبنان”.

وقد أكدت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة هيل، لـ”نداء الوطن” عن حرص المسؤول الأميركي على التصريح من بكركي وليس من بعبدا “يؤكد أنّ واشنطن باتت تعتبر أنّ الموقع المسيحي الأول في البلد الذي يحاكي هواجس المسيحيين ويجسد حقيقة موقفهم هو في الصرح البطريركي من خلال نداءات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المتكررة لاستعادة هوية لبنان وتحريرها من قيود المحاور والصراعات الخارجية”.

ولفتت المصادر في هذا المجال إلى أنّ تشديد هيل على أنّ واشنطن لم تعد تقبل “بالمزيد من الوعود الفارغة بعد اليوم والمزيد من الحكم غير الفعال” بدا من خلاله “عون وباسيل أكثر المعنيين به بوصفهما الجهة التي تمثل الحكم والتي لطالما تحدثت أمام المجتمع الدولي وفي كواليس اللقاءات الديبلوماسية مع الأميركيين عن وعود إصلاحية وشعارات سيادية سرعان ما تبيّن أنّ تطبيقاتها أتت مغايرة على أرض الواقع، حيث ساد وتعزز أكثر فأكثر نهج الفساد في الدولة وتسارعت وتيرة بسط “حزب الله” سطوته على مفاصل المؤسسات الرسمية خلال العهد العوني”، مشيرةً إلى أنّ الإدارة الأميركية ومعها المجتمع الدولي باتت في مرحلة “تقييم الأفعال وليس الأقوال وتنتظر ترجمات عملية سريعة للإصلاح والتغيير الحقيقي في إدارة الدولة دون مزيد من المناورات والشعارات”.

وتوقعت من هذا المنطلق “أن تتبلور الرسالة الأميركية بوضوح أكبر اليوم خلال اللقاء الذي سيجمع المسؤول الأميركي بمجموعات من المجتمع المدني والناشطين لناحية التشديد على ضرورة إحداث التغيير الجاد الذي يستجيب مطالب الشعب اللبناني”.