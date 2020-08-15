لبنان | الافراج عن المخطوف الكسندر فرنجية ومديرية المخابرات تسلمته

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

افادت الوكالة الوطنية بأنه تم الافراج عن المخطوف الكسندر فرنجية الذي اصبح في عهدة مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تسلمت ثلاثة من اطفال الكسندر فرنجية الاربعاء الماضي بعدما عثر عليهم احد المواطنين في منطقة السوح في جرود الهرمل.

وتبين لاحقا ان الاطفال الثلاثة كانوا برفقة والدهم وتعرض لعملية خطف في منطقة جردية بين محافظتي الشمال وبعلبك الهرمل، بعدما كان يقوم برحلة انطلق فيها من قضاء زغرتا.